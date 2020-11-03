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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Kuzeyboru: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:35:30 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı VitrA: Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Mirkovic, Yasemin Güveli, Boskovic (Simge Aköz, Hande Baladın)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Ceren Domaç, Gorrel, Matchem, Merve Çepni (Dilek Kınık, Boskovic, Arzum Tezcan, Ikic, Sabriye Dikmen)

Setler: 25-10, 25-12, 25-14

Süre: 68 dakika (21, 25, 22)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

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