  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

- PTT: 0 - VakıfBank: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:44:45 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel (Simay Kurt, Dilşat Kavas Nur, Su Zent, Yağmur Mislina Kılıç)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Tuğba Şenoğlu (Gizem Örge Güner)

Setler: 18-25, 13-25, 16-25

Süre: 63 dakika (23, 19, 21)


ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, PTT'yi 3-0 mağlup etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek
Gündem

Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek

Azerbaycanlı siyaset bilimci Niyameddin Orduhanlı, Akit’e yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusunun zaferleri sadece Azerbaycan halkın..
Ali Babacan'dan bomba itiraf!
Siyaset

Ali Babacan'dan bomba itiraf!

Kurduğu yeni parti halk tarafından rağbet görmeyen Ali Babacan, rotasını şaşırdığını itiraf etti. Solak medyaya konuşan Babacan “Çok şükür m..
Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar yüksek volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıyor...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay