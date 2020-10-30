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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

VakıfBank: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:04:01 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Rasic, Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Gizem Örge Güner, Ayşe Melis Gürkaynak, Selin Adalı)

Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Sıla Özyürek, Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson (Buse Kayacan, Aslı Tecimer)

Setler: 25-23, 25-19, 25-20

Süre: 87 dakika (27, 31, 29)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

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