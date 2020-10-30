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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Beşiktaş: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:40:03 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İbrahim Acar, Sadettin Kıral

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Nazlı Polat, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Ceren Erdinç, Dilara Elmacıoğlu (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Zekiye Ünal)

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Seda Aslanyürek, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız (Erce Kasapoğlu, Rida Erlalelitepe, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)

Setler: 18-25, 17-25, 23-25

Süre: 72 dakika (22, 22, 28)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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