Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Beşiktaş: 3
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İbrahim Acar, Sadettin Kıral
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Nazlı Polat, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Ceren Erdinç, Dilara Elmacıoğlu (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Zekiye Ünal)
Beşiktaş: Ezgi Dilik, Seda Aslanyürek, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız (Erce Kasapoğlu, Rida Erlalelitepe, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)
Setler: 18-25, 17-25, 23-25
Süre: 72 dakika (22, 22, 28)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.