Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Ligde 12. hafta maçları oynandı
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta maçları yapıldı.
Ligin 12. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Opet-İlbank ile Sistem9 Yeşilyurt-Beylikdüzü Voleybol İhtisas müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Kuzeyboru: 1-3
Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Çan Gençlik Kalespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3
PTT-Türk Hava Yolları: 1-3
Sarıyer Belediyespor-Karayolları: 3-0
Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank: 2-3