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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA: 2 - VakıfBank: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:36:31 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic, Thompson, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli)

VakıfBank: Gabriele, Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Michelle, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak)

Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 19-25, 14-16

Süre: 130 dakika (29, 26, 31, 25, 19)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

VakıfBank ligde çıktığı 10. maçından da galibiyetle ayrılırken, Eczacıbaşı VitrA ise 3. kez mağlup oldu.

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