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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

- Türk Hava Yolları: 3 - Nilüfer Belediyespor: 2

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:55:39 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Gökbudak, Özgenur Çetier)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson, Wilhite, Maglio (Buse Kayacan, Merve Tanıl, Aslı Tecimer)

Setler: 21-25, 25-21, 25-21, 21-25, 15-9

Süre: 137 dakika (27, 30, 32, 31, 17)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

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