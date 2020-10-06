Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
VakıfBank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Esat Danzili
VakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Ognjenovic (Ayça Aykaç, Haak, Cansu Özbay)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Sude Hacımustafaoğlu, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Elifsu Eriçek, Sezen Keşkekoğlu)
Setler: 25-16, 25-21, 25-22
Süre: 84 dakika (23, 30, 31)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. hafta erteleme maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.