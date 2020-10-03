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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Karayolları: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-03 20:39:59 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, İlknur Çakar

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ezgi Kezban Kara, Burcu Tutku Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Beliz Baskır, Lila Şengün, Cansu Çetin, Ceren Kestirengöz)

Setler: 21-25, 15-25, 22-25

Süre: 80 dakika (27, 23, 30)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.


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