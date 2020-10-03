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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

PTT: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:08:08 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer

PTT: Su Zent, Dimitrova, Merve Tanyel, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Yağmur Mislina Kılıç)

Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Maglio, Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Nazlıcan Yılmaz)

Setler: 20-25, 25-15, 25-9, 23-25, 9-15

Süre: 116 dakika (28, 22, 20, 30, 16)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-2 yendi.


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