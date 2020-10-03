Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Türk Hava Yolları: 0 - Sistem9 Yeşilyurt: 3
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Türk Hava Yolları: Carlini, Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Berin Yıldırım, Ada Germen, Maddison, Nursevil Gökbudak)
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu)
Setler: 18-25, 25-27, 14-25
Süre: 87 dakika (24, 37, 26)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.