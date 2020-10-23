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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

- Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 2

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:30:17 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, İlkin Aydın, Beren Yeşilırmak, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Yasemin Güveli)

Setler: 22-25, 25-23, 27-25, 22-25, 15-11

Süre: 145 dakika (31, 30, 34, 32, 18)


İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup etti.

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