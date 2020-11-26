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Spor Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Spor

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Khimik: 1 - Sarı-kırmızılı takım son 16 turuna yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:21:23 -
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

İSTANBUL (AA) - Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında sahasında Ukrayna temsilcisi Khimik'i 3-1 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip ilk seti 25-21 kazandı. İkinci seti 25-22 kaybeden Galatasaray, üçüncü seti 25-20, dördüncü seti de 27-25 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, Ukrayna'da oynanan ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda Alman takımı SC Potdsam ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray HDI Sigorta, 08-10 Aralık 2020 tarihlerinde son 16 turu ve çeyrek final turu karşılaşmalarına İstanbul’da ev sahipliği yapacak. Son 16 turu ve çeyrek final maçları tek maç üzerinden oynanacak.



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