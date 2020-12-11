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Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21'inci hafta maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:04:31 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 22'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 21'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi


Yarın:

15.30 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

17.30 Sistem9 Yeşilyurt-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

13 Aralık Pazar:

12.30 Eczacıbaşı VitrA-Çan Gençlik Kalespor (Eczacıbaşı)

13.00 Nilüfer Belediyespor-PTT (Bursa Cengiz Göllü)

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

14.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)

15.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

16.00 Sarıyer Belediyespor-İlbank (Bahçeköy Orman Fakültesi)


- AXA Sigorta Efeler Ligi


Yarın:

12.00 Galatasaray HDI Sigorta-Solhanspor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Haliliye Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (11 Nisan)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankkart (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

13 Aralık Pazar:

16.00 İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (İnegöl)

14 Aralık Pazartesi:

15.00 Arkas Spor-Arhavi Voleybol (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

Not: Efeler Ligi'nde Halkbank-Sorgun Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma, Spor Toto-Tokat Belediye Plevne karşılaşmaları ertelendi.






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