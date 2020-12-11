Voleybol: Haftanın programı
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21'inci hafta maçları oynanacak
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 22'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 21'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
15.30 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
17.30 Sistem9 Yeşilyurt-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
13 Aralık Pazar:
12.30 Eczacıbaşı VitrA-Çan Gençlik Kalespor (Eczacıbaşı)
13.00 Nilüfer Belediyespor-PTT (Bursa Cengiz Göllü)
13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
14.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)
15.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
16.00 Sarıyer Belediyespor-İlbank (Bahçeköy Orman Fakültesi)
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
12.00 Galatasaray HDI Sigorta-Solhanspor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Haliliye Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (11 Nisan)
16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankkart (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
13 Aralık Pazar:
16.00 İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (İnegöl)
14 Aralık Pazartesi:
15.00 Arkas Spor-Arhavi Voleybol (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
Not: Efeler Ligi'nde Halkbank-Sorgun Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma, Spor Toto-Tokat Belediye Plevne karşılaşmaları ertelendi.