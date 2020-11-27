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Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 18'inci hafta maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:19:26 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 19'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 18'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi


Bugün:

13.00 PTT-Beşiktaş (Başkent)

29 Kasım Pazar:

13.00 Karayolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Sistem9 Yeşilyurt (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)

15.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)


Not: Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


- AXA Sigorta Efeler Ligi


Yarın:

15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (Başkent)

15.00 Solhanspor-Halkbank (Karşıyaka)

15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

16.00 Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)


Not: Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Haliliye Belediyespor, Arhavi Voleybol-Spor Toto ve Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edildi.

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