Voleybol: Haftanın programı
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 18'inci hafta maçları oynanacak
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 19'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 18'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
13.00 PTT-Beşiktaş (Başkent)
29 Kasım Pazar:
13.00 Karayolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Sistem9 Yeşilyurt (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)
15.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)
18.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
Not: Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (Başkent)
15.00 Solhanspor-Halkbank (Karşıyaka)
15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)
Not: Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Haliliye Belediyespor, Arhavi Voleybol-Spor Toto ve Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edildi.