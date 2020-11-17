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Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında yarın 3 maç oynanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise erteleme karşılaşmaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:44:57 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında yarın 3 maç oynanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 8, 12 ve 14. hafta erteleme karşılaşmaları yapılacak.

Yarın oynanacak maçların programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

13.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Aydın Mimar Sinan)

14.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Cengiz Göllü)


- AXA Sigorta Efeler Ligi


8. Hafta

13.00 Solhanspor-Ziraat Bankkart (Bingöl Karşıyaka)

17.30 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

12. Hafta

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Haldun Alagaş)

14. Hafta

15.00 Spor Toto-Afyon Belediye Yüntaş (Başkent)


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