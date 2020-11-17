Voleybol: Haftanın programı
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında yarın 3 maç oynanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise erteleme karşılaşmaları yapılacak
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında yarın 3 maç oynanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 8, 12 ve 14. hafta erteleme karşılaşmaları yapılacak.
Yarın oynanacak maçların programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
13.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Aydın Mimar Sinan)
14.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Cengiz Göllü)
- AXA Sigorta Efeler Ligi
8. Hafta
13.00 Solhanspor-Ziraat Bankkart (Bingöl Karşıyaka)
17.30 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
12. Hafta
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Haldun Alagaş)
14. Hafta
15.00 Spor Toto-Afyon Belediye Yüntaş (Başkent)