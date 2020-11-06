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Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 15'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 14. hafta maçları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:12:25 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'ne 15'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün

13.00 Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Sistem9 Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

Yarın:

13.00 İlbank-PTT (Başkent)

13.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor (VakıfBank Spor Sarayı)

15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek Vestel)

19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

Not: Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


- AXA Sigorta Efeler Ligi

8 Kasım Pazar:

12.30 Halkbank-Haliliye Belediyespor (Başkent)

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Haldun Alagaş)

15.00 Altekma-Arkasspor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Solhanspor (Ali Yücel)

16.00 Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol (Sorgun)

16.00 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)

Not: Spor Toto- Afyon Belediyesi Yüntaş maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

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