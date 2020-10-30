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Spor Voleybol: Haftanın programı
Spor

Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. hafta müsabakaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:56:22 -
Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

Yarın:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)

15.30 Türk Hava Yolları-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel)

20.00 Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet (Aksaray)

Not: İlbank-Eczacıbaşı VitrA ve Sistem9 Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor müsabakaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.


- AXA Sigorta Efeler Ligi

1 Kasım Pazar:

13.00 Arhavi Voleybol-Altekma (Arhavi)

13.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

15.00 Haliliye Belediyespor-İnegöl Belediyespor (11 Nisan)

2 Kasım Pazartesi:

13.00 Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Bingöl Karşıyaka)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

Not: Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankart-Tokat Belediye Plevne ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.




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