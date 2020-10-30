Voleybol: Haftanın programı
Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. hafta müsabakaları yapılacak
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)
14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
Yarın:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)
15.30 Türk Hava Yolları-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel)
20.00 Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet (Aksaray)
Not: İlbank-Eczacıbaşı VitrA ve Sistem9 Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor müsabakaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
- AXA Sigorta Efeler Ligi
1 Kasım Pazar:
13.00 Arhavi Voleybol-Altekma (Arhavi)
13.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.00 Haliliye Belediyespor-İnegöl Belediyespor (11 Nisan)
2 Kasım Pazartesi:
13.00 Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Bingöl Karşıyaka)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
Not: Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankart-Tokat Belediye Plevne ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.