Voleybol: Gloria Kupası - Antalya'da yarın başlayacak özel turnuvada A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak



ANKARA (AA) - Voleybolda Gloria Kupası heyecanı yarın Antalya'da başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde 15-17 Ağustos tarihlerinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra, Hırvatistan, Sırbistan ve İtalya mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan takımların yer aldığı özel turnuvada Türkiye, ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Organizasyonda maç programı şöyle: Yarın: 16.30 Türkiye - Hırvatistan 19.00 Sırbistan - İtalya



16 Ağustos Cuma: 16.30 Hırvatistan - Sırbistan 19.00 Türkiye - İtalya

17 Ağustos Cumartesi: 14.30 Türkiye - Sırbistan 17.00 İtalya - Hırvatistan

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