Küfürbaz Fatih ile Gürsel Tekin birbirine girdi: Cesaretin varsa bunları yüzüme söyle, kaçmak yok! Çaycıydın, bu mal varlığı nasıl oldu?

Gürsel Tekin, mal varlığına ilişkin gündem olan iddiaları reddederken gazeteci Fatih Altaylı’ya tepki gösterdi. Altaylı’nın değerlendirmelerinin ardından taraflar arasında karşılıklı sert açıklamalar geldi. Altaylı, kaleme aldığı son yazıda Gürsel Tekin’e ilişkin geçmişte gündeme gelen mal varlığı tartışmalarını yeniden hatırlattı. Altaylı ”Gürsel Tekin adında bir siyasetçi var. Yıllarca medyanın hedefindeydi. Nasıl edinildiği belli olmayan mal varlığını dillerine dolamışlardı. Çaycılıktan bu servete nasıl geldi diye sorar, bilmem kaç yüz daire, 11 şirket, benzin istasyonlarını gündeme getirirlerdi" dedi. Altaylı ayrıca bir mahkeme kararına atıfta bulunarak Gürsel Tekin’in Bodrum Göltürkbükü’nde kiraladığı bir villada hiç ödemeden oturduğunu öne sürdü.

CESARETİN VARSA GEL, KAÇMAK YOK

Söz konusu yazının gündem olmasının ardından Gürsel Tekin’den yanıt geldi. Tekin, şu ifadeleri kullandı: Fatih Altaylı, ömrüm hırsız ve arsız imar çeteleriyle mücadele ederek geçti. Sizin gibi itirafçı arkadaşlarım olmadı. Yarın saat 12.00’de basın toplantım var; bekliyorum kaçmak yok. Cesaretin varsa gel ve yüzüme karşı dinle. O zaman sana, etrafında dolaşan isimleri, kurduğun ilişkileri ve bugüne kadar görmezden geldiğin gerçekleri tek tek anlatayım. Benim ömrüm imar rantına, ihale düzenlerine ve çıkar odaklarına karşı mücadeleyle geçti. Hiçbir zaman gücümü sponsorların parasından, kapalı kapılar ardındaki ilişkilerden ya da çıkar ağlarından almadım. Ben hesabını kamuoyuna veren taraftayım. Sen de yarın çık, sorularını yüzüme sor; cevabını herkesin önünde al. Cesaretin varsa?”

ÇAYCILIKTAN BU MALVARLIĞI NASIL OLDU?

Tekin'in bu açıklamalarına Fatih Altaylı'dan yanıt geldi. Altaylı, "Bak Gürsel Tekin. Sana hırsız diyen çaycılıktan bu mal varlığı nasıl oldu diyen ben değilim. Bana değil onlara anlat. Ben senin mal varlığını gündeme getiren değilim. Anladın mı?" yanıtını verdi.