Voleybol: Erkekler 1. Lig final etabı - Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Efeler Ligi'ne yükseldi- Efeler Ligi'ne yükselmeyi dün garantileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, Palandöken Belediyespor'u 3-0 yendi



KAYSERİ (AA) - Erkekler Voleybol 1. Lig final etabının son gününde Sorgun Belediyespor'u 3-1 yenen Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un ardından Efeler Ligi'ne yükselen ikinci takım oldu. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda 2 takımın Efeler Ligi'ne yükseleceği final etabının son gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Palandöken Belediyespor'u 3-0 yendi. Bursa ekibi Efeler Ligi'ne yükselmeyi dünkü maçların ardından garantilemişti. Günün diğer karşılaşmasında ise Beşiktaş, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Efeler Ligi'ne yükselmeyi başardı. Son maçların ardından 8 puan toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor birinci, 5 puana sahip Beşiktaş ikinci sırada yer alırken, 4 puanda kalan Sorgun Belediyespor üçüncü, müsabakaları 1 puanla tamamlayan Palandöken Belediyespor sonuncu oldu.

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