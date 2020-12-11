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Spor Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Spor

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Carraro Imoco: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:12:55 -
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında İtalya'nın Carraro Imoco takımına 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşma, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynandı.

Carraro Imoco takımı, 25-14, 25-19 ve 25-19'luk setlerle sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Opet, gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes'ı 3-0, ikinci maçında da Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-1 mağlup etmişti.

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