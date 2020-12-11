Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Carraro Imoco: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
ANKARA (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında İtalya'nın Carraro Imoco takımına 3-0 mağlup oldu.
Karşılaşma, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynandı.
Carraro Imoco takımı, 25-14, 25-19 ve 25-19'luk setlerle sahadan galip ayrıldı.
Fenerbahçe Opet, gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes'ı 3-0, ikinci maçında da Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-1 mağlup etmişti.