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Spor Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası
Spor

Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Halkbank: 3 - Hapoel Kfar Saba: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:45:59 -
Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Endri Zguri (Arnavutluk)

Halkbank: Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Hapoel Kfar Saba: Devash, Poylov, Hershko, Goldrin, Batchkala, Gil (Nose, Sessler, Muallem)

Setler: 28-26, 25-19, 19-25, 25-17

Süre: 104 dakika (32, 25, 25, 22)


ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Kfar Saba'yı 3-1 yendi.

Bu maçın rövanşı, 6 Kasım Cuma günü yine Ankara'da yapılacak.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gökhan Gökgöz, iyi oynayarak maçı kazandıklarını ve tur için avantaj yakaladıklarını söyledi.

Tüm rakiplere olduğu gibi Hapoel Kfar Saba'ya da saygı duyduklarını dile getiren milli smaçör, "Buna göre hazırlandık ve kazandık. Şimdi sırada ikinci mücadele var. Onu da kazanarak üst tura çıkmak için sahada elimizden geleni yapacağız. CEV Kupası'nı kazanan Halkbank için nihai hedef her zaman kupadır. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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