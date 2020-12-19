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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Solhanspor: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:15:22 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Burhan İlhan, Kadir Girente

Solhanspor: Krauchuk, Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Serhat Uzun, Muzaffer Yönet, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Erdem)

Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Ürün, Kaan Kar, Poglajen, Enaboifo, Alfonso Gavilan, Furkan Dur (Hasan Balcıoğlu, Vefa Yılmaz, Lima Basolu, Alperay Demirciler)

Setler: 25-20, 19-25, 25-23, 25-16

Süre: 112 dakika (27, 27, 32, 26)


BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Solhanspor, konuk ettiği Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.


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