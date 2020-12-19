Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Solhanspor: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 1
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Burhan İlhan, Kadir Girente
Solhanspor: Krauchuk, Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Serhat Uzun, Muzaffer Yönet, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Erdem)
Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Ürün, Kaan Kar, Poglajen, Enaboifo, Alfonso Gavilan, Furkan Dur (Hasan Balcıoğlu, Vefa Yılmaz, Lima Basolu, Alperay Demirciler)
Setler: 25-20, 19-25, 25-23, 25-16
Süre: 112 dakika (27, 27, 32, 26)
BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Solhanspor, konuk ettiği Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.