Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Sadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Baroti, Uğur Kılınç, Melo, Murathan Kısal, (Çağatay Durmuş, Serkan Ramazan Kılıç, Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Esat Dalgıç)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Rıfat Erden Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Berat Emre Fırat, Demirhan Durul)
Setler: 25-19, 19-25, 25-18, 25-18
Süre: 114 (26, 33, 28, 27)
BURSA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.