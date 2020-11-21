  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:51:46 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi


Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Sadettin Deneri

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Baroti, Uğur Kılınç, Melo, Murathan Kısal, (Çağatay Durmuş, Serkan Ramazan Kılıç, Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Esat Dalgıç)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Rıfat Erden Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Berat Emre Fırat, Demirhan Durul)

Setler: 25-19, 19-25, 25-18, 25-18

Süre: 114 (26, 33, 28, 27)


BURSA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'
Ekonomi

'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'

spanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta Garnica, Türkiye'nin güçlü ve güvenli bir ülke olduğunu belirterek 'İspanyol firmala..
Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Doktor koronavirüs hastalarını öldürdü
Dünya

Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Doktor koronavirüs hastalarını öldürdü

Almanya'nın Essen kentinde bir hastanede görev yapan başhekim, yoğun bakımda tedavi gören 2 koronavirüs hastasını kasten öldürme suçundan tu..
Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu tanıtıldı
Teknoloji

Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu tanıtıldı

Akıllı telefon üreticisi CAT, dünyanın ilk antibakteriyel telefonu S42'yi duyurdu. İşte özellikleri ve fiyatı...
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay