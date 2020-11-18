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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Tokat Belediye Plevne: 1 - Halkbank: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:04:29 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık)

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Gökhan Gökgöz, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Eren Fatih Uğur, Kaan Ediz Fırıncıoğlu, Efe Bayram)

Setler: 18-25, 25-23, 20-25, 22-25

Süre: 124 dakika (27, 35, 28, 34)


TOKAT (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta erteleme karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.


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