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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Toto: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 2

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:30:50 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Sarı

Spor Toto: Oğulcan Yatkın, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Fırat Kantarcıoğlu, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan (Murat Tokgöz, İbrahim Emet, Ferreira)

Afyon Belediye Yüntaş: Ömer Furkan Dur, Vefa Yılmaz, Poglajen, Berkan Eryüz, Lima, Enaboifo (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Fatih Ürün, Berk Yılmaz, Görkem Sertel)

Setler: 25-17, 25-20, 21-25, 20-25, 15-12

Süre: 126 dakika (21, 29, 27, 28, 21)


ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta erteleme maçında Spor Toto, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.


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