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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Solhanspor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:00:10 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş

Solhanspor: Krauchuk, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş (Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Kuklinski)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı (Yasin Aydın, Murat Yenipazar, Torres, Selim Kalaycı, Doğukan Ulu)

Setler: 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13

Süre: 137 (30, 26, 31, 27, 23)


BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ertelenen 6. hafta maçında Solhanspor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.


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