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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Solhanspor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:41:39 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül

Solhanspor: Koray Şahin, Orçun Ergün, Kuklinski, Hakan Polat, Krauchuk, Massari (Burak Hazırol, Mert Nevzat Güneş, Alper Özdemir, Ali İhsan Heper, Muzaffer Yönet, Altay Demirci)

Fenerbahçe HDI Sigorta: İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Nwachukwu, Hoag, Halil İbrahim Kurt, Stanicki)

Setler: 17-25, 22-25, 25-23, 20-25

Süre: 120 (26, 34, 32, 28)


BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Solhanspor'u 3-1 yendi.

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