Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Ligin 13. haftasında 2 karşılaşma yapıldı
ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında 2 maç oynandı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Arhavi Voleybol-Altekma: 0-3
Haliliye Belediyespor-İnegöl Belediyespor: 3-1
Bugün oynanması gereken Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankart-Tokat Belediye Plevne ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçları yeni tip koronavirüs vakaları, Arkas Spor-Halkbank karşılaşması ise İzmir'deki deprem nedeniyle ertelendi.