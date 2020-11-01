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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Ligin 13. haftasında 2 karşılaşma yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:26:00 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında 2 maç oynandı.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Arhavi Voleybol-Altekma: 0-3

Haliliye Belediyespor-İnegöl Belediyespor: 3-1

Bugün oynanması gereken Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankart-Tokat Belediye Plevne ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçları yeni tip koronavirüs vakaları, Arkas Spor-Halkbank karşılaşması ise İzmir'deki deprem nedeniyle ertelendi.

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