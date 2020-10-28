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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Ligde 12. hafta maçları yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:13:28 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta maçları yapıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart, Sorgun Belediyespor-Solhanspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligin 12. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Arhavi Voleybol-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Altekma-Halkbank: 3-2

Spor Toto-Haliliye Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediye Yüntaş: 3-1

İnegöl Belediyespor-Arkas Spor: 0-3



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