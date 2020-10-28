Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Ligde 12. hafta maçları yapıldı
İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta maçları yapıldı.
Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart, Sorgun Belediyespor-Solhanspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Ligin 12. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Arhavi Voleybol-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Altekma-Halkbank: 3-2
Spor Toto-Haliliye Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediye Yüntaş: 3-1
İnegöl Belediyespor-Arkas Spor: 0-3