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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Toto: 3 - Haliliye Belediyespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:15:24 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Bruno, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski, Wallace de Souza, Dautefendic (Deniz İvgen, Oğulcan Yatgın, Leonardo)

Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanovic, Ali Samet İçmegiz (Metin Durmuş, Mert Tetik, Mehmet Bebek, Bünyamin Aslan)

Setler: 25-19, 25-11, 25-22

Süre: 75 dakika (26, 20, 29)


ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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