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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Altekma: 3 - Halkbank: 2

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:54:39 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Turgut Uzunçakmak

Altekma: Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Buculjevic (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Hamit Yüksel Mandıracı)

Halkbank: Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Walsh (Volkan Döne, Caner Ergül, Gökhan Gökgöz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aslan Ekşi)

Setler: 19-25, 25-23, 20-25, 25-21, 15-11

Süre: 140 dakika (28, 33, 27, 33, 19)


İZMİR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde Altekma, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.

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