Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Altekma: 3 - Halkbank: 2
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Turgut Uzunçakmak
Altekma: Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Buculjevic (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Hamit Yüksel Mandıracı)
Halkbank: Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Walsh (Volkan Döne, Caner Ergül, Gökhan Gökgöz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aslan Ekşi)
Setler: 19-25, 25-23, 20-25, 25-21, 15-11
Süre: 140 dakika (28, 33, 27, 33, 19)
İZMİR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde Altekma, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.