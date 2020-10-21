  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Toto: 0 - Halkbank: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:47:55 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Oğulcan Yatgın, Ferreira, Kemal Kayhan, Wallace (Deniz İvgen)

Halkbank: Walsh, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram)

Setler: 18-25, 21-25, 24-26

Süre: 84 dakika (24, 29, 31)


ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında oynanan maçta Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı
Gündem

Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı

Ermenistan ile girdiği çatışmalarda sahada büyük üstünlük elde eden Azerbaycan ordusu adım adım zafere doğru ilerlerken, işgalden temizlenec..
SiHA’lara karşı kullanacaklar! İran ile her an anlaşabilirler
Dünya

SiHA’lara karşı kullanacaklar! İran ile her an anlaşabilirler

Ermenistan, Azerbaycan'ın cephe hattında kullandığı Türk SİHA'larına karşı flaş bir hamleye hazırlanıyor.
Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı
Siyaset

Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı

Ahmet Hakan kendi programında, İyi Partili Ümit Özdağ'ın yaptığı gündemi sarsan açıklamalara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Program talebinin..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay