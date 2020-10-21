Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor Toto: 0 - Halkbank: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar
Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Oğulcan Yatgın, Ferreira, Kemal Kayhan, Wallace (Deniz İvgen)
Halkbank: Walsh, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram)
Setler: 18-25, 21-25, 24-26
Süre: 84 dakika (24, 29, 31)
ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında oynanan maçta Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.