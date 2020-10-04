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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Halkbank: 2- Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:46:47 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Erkan Sarı

Halkbank: Berger, Samet Faik Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Walsh (Volkan Döne, Caner Ergül, Gökhan Gökgöz)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Peksen, Hasan Sıkar)

Setler: 17-25, 25-23, 20-25, 25-19, 11-15

Süre: 135 dakika (25, 29, 32, 30, 19)


ANKARA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank'ı 3-2 yendi.


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