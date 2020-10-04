Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Halkbank: 2- Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
Salon: Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Erkan Sarı
Halkbank: Berger, Samet Faik Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Walsh (Volkan Döne, Caner Ergül, Gökhan Gökgöz)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Peksen, Hasan Sıkar)
Setler: 17-25, 25-23, 20-25, 25-19, 11-15
Süre: 135 dakika (25, 29, 32, 30, 19)
ANKARA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank'ı 3-2 yendi.