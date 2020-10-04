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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Ziraat Bankkart: 3 - Altekma: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:19:48 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlhan Burhan, Meryem Pelenk Tekol

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Atanasov, Emin Gök, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Muhammet Ertuğrul)

Altekma: Hugo, Yunus Emre Tayas, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Buculjevic (Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Mehmet Özbek, Kaan Gürbüz)

Setler: 28-26, 25-21, 25-16

Süre: 84 dakika (30, 29, 25)


ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 yendi.

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