Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Ziraat Bankkart: 3 - Altekma: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İlhan Burhan, Meryem Pelenk Tekol
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Atanasov, Emin Gök, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Muhammet Ertuğrul)
Altekma: Hugo, Yunus Emre Tayas, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Buculjevic (Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Mehmet Özbek, Kaan Gürbüz)
Setler: 28-26, 25-21, 25-16
Süre: 84 dakika (30, 29, 25)
ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 yendi.