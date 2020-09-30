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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Sorgun Belediyespor: 3 - Halkbank: 1

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:23:10 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Sorgun Belediyespor: Koray Şahin, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic (Mesut Akman, Berkant Hızarcı, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Samet Ahmet Baltacı)

Halkbank: Walsh, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Faik Samet Güneş, Berger, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekiş, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Efe Bayram)

Setler: 23-25, 25-19, 25-23, 25-18

Süre: 133 dakika (35, 28, 40, 30)


YOZGAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Sorgun Belediyespor, sahasında lider Halkbank'ı 3-1 yendi.

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