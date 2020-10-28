Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Tokat Belediye Plevne: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 1
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Gürhan Gül
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Özgür Türkmen, Hasan Hüseyin Mermer)
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Sket, Poglajen, Bruno, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Alperay Demirciler, Can Ayazoğlu, Berkan Eryüz, Cansın Ogbai Enaboifo, Berk Yılmaz, Hasan Balcıoğlu, Fatih Ürün)
Setler: 25-18, 24-26, 25-16, 25-22
Süre: 116 dakika (25, 35, 25, 31)
TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.