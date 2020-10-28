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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:15:26 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Arhavi

Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Uğur Kılıç, Baroti, Martins (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş)

Setler: 18-25, 20-25, 14-25

Süre: 74 dakika (25, 26, 23)


ARTVİN (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.


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