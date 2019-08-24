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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Finlandiya: 2 - Türkiye: 3

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:11
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası


Salon: Ankara

Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Vladimir Oleynik (Rusya)

Finlandiya: Karhu, Bjerregard, Alanko, Kokkonen, Laakonen, Korhonen (Koskelo, Czakan, Kosonen)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, (Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım, Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan)

Setler: 24-26, 15-25, 25-20, 25-21, 10-15

Süre: 120 dakika (28, 24, 25, 27, 16)


ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Milli takım, Yunanistan karşılaşmasında olduğu gibi yoğun seyirci desteğini güçlü şekilde hissederek oynadı. Maça iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, file önünde etkili oldu. İyi servis ve bloklarla skoru değiştiren milli takıma karşı iyi savunma yapamayı başaran Finlandiya, 21-21'de eşitliği sağladı. Ebrar ve Meliha'nın sayısından sonra savunma ve manşet problemi yaşayarak 23-23 eşitlikte mola almak durumunda kalan Türkiye, Meryem ve Ebrar'ın bloktan aldığı sayıyla ilk seti 26-24 önde bitirdi.

İkinci setin başında file önü ve manşette problem yaşayan ay-yıldızlılar, karşılıklı sayıların ardından 9-10'da öne geçti. Milli takım, manşet sorunu devam etse de hücumdaki üstünlüğü ile 12-12 eşitliğin ardından iyi servis atarak 15-12 öne geçti. Başantrenör Giovanni Guidetti'nin, pasör değişikliği yaparak Cansu'nun yerine oyuna Naz'ı almasıyla oyunda denge milliler lehine değişti. Tecrübeli isimleri Naz, Meryem ve Eda ile oyunda üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip seti, 25-15 alarak 2-0 öne geçti.

Milli takım, 3. sete yeniden pasörde Cansu ile başladı. Guidetti, oyuncu değişiklikleriyle takımını diri tutmaya çalışsa da milli takım, hücum-savunma dengesini bir türlü oturtamadı ve Finlandiya'nın 15-12 öne geçmesinin ardından mola aldı. Molanın ardından Finlandiya iyi bloklarla sayılar buldu ve 17-12 öne geçti. Guidetti'nin molanın ardından oyuna yeniden Naz ve Meryem'i almasıyla etkinliği artan milli takım, bulduğu 3 sayının ardından rakibine 17-15'te mola aldırdı. Moladan sonra basit hatalar yapan milli takım, oyunda rakibine üstünlüğü kaptırdı ve Finlandiya seti 25-20 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Türkiye, 4. sette de oyunun hücum ve savunma yönlerinde etkinlik kuramadı. Manşet sorunu devam eden ve hücumları sayıyla sonlandırmakta zorlanan milli takım, öne geçemese de skor olarak oyundan kopmadı. Naz'ın paslarıyla hücumları iyi yönlendirmesinin ardından 13-13'te eşitliği yakalayan milli takım, 15-13 öne geçerek Finlandiya'ya mola aldırdı. Ebrar ile üst üste 3 hücumdan sayı çıkaramayan ve manşet sorunu yaşamaya devam eden milli takım 18-16 geriye düştü ve mola aldı. Kaptan Eda'nın milli takımın hücumda etkinliğini artırmasının ardından oyunda yeniden dengeyi kuran Türkiye, 19-19'da eşitliği sağladı. Finlandiya'nın 21-19 öne geçmesiyle mola alan milli takımda Guidetti'nin oyuncu değişiklikleri sonucunda da direnci kırılmayan Finlandiya, seti 25-21 alarak durumu 2-2 yaptı.

5. sette de manşet sorunu devam eden ancak pasör Naz'ın yönlendirdiği hücumlarda sayılar üreten milli takım, ilk bölümünü 8-6 önde tamamladığı seti, 15-10 kazanarak maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, şampiyonadaki 3. maçında 26 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30'da Bulgaristan Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.


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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:11
  1. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
  2. A Grubu
  3. A Milli Takım
  4. Finlandiya
  5. Voleybol

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