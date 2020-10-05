  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
Spor

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Slovakya: 0 - Türkiye: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:40:26 -
Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Slovakya'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, 1. Grup'taki dördüncü maçında Slovakya ile karşılaştı.

Milli takım, SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 25-11, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenip, namağlup lider olduğu gruptan çıkmayı garantiledi.

Ay-yıldızlılar, grup etabındaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 21.00'de Karadağ ile karşı karşıya gelecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış
Gündem

Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu”nun kapanışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. ..
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler i..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Patriot ya da başka hava savunma s..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay