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Kağıthane'de film gibi olay: 3 gün cipe yemek siparişi verdi!

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Kağıthane'de film gibi olay: 3 gün cipe yemek siparişi verdi!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde suikast planı son anda engellendi.

#1
Foto - Kağıthane'de film gibi olay: 3 gün cipe yemek siparişi verdi!

Olay, 4 Kasım Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında İstanbul Kağıthane'nin Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

#2
Foto - Kağıthane'de film gibi olay: 3 gün cipe yemek siparişi verdi!

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine kontrol ettikleri panelvan tipi aracın ikiz plakalı olduğunu belirledi.

#3
Foto - Kağıthane'de film gibi olay: 3 gün cipe yemek siparişi verdi!

unun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

#4
Foto - Kağıthane'de film gibi olay: 3 gün cipe yemek siparişi verdi!

SİLAHLI EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, araçla bağlantılı başka bir cipin daha çevrede olduğunu tespit etti.

#5
Foto - Kağıthane'de film gibi olay: 3 gün cipe yemek siparişi verdi!

Polis ekipleri panelvan tipi araca yakın bir noktada bulunan cipin ikiz plaka taşıdığını tespit etti.

#6
Foto - Kağıthane'de film gibi olay: 3 gün cipe yemek siparişi verdi!

Polis, cipte bulunan şüphelinin 3 gün boyunca araçtan çıkmadığını ve çevrede gözetleme yaptığını belirledi.

#7
Foto - Kağıthane'de film gibi olay: 3 gün cipe yemek siparişi verdi!

Şüphelinin yemek siparişlerini cipe verdiği tespit edilirken, ekipler şüphelinin mahalledeki 1 kişiye yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

#8
Foto - Kağıthane'de film gibi olay: 3 gün cipe yemek siparişi verdi!

ORGANİZE VE KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı.

#9
Foto - Kağıthane'de film gibi olay: 3 gün cipe yemek siparişi verdi!

Araçta yapılan aramalarda ise, 1 ruhsatsız tabanca, 1 benzin bidonu ve 2 adet ikiz plaka ele geçirildi.

#10
Foto - Kağıthane'de film gibi olay: 3 gün cipe yemek siparişi verdi!

Gözaltına alınan şüphelinin 'Gündoğmuşlar' suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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