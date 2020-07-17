Vodafone'dan işletmelerin normalleşmesine dijital destek

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Salgın sürecinde çözümlerimize talep yüksek oldu. Hedefli SMS kullanan müşteri sayımız yüzde 15'in üzerinde arttı. KOBİ'ler pazarlama ihtiyaçlarını bu çözümle giderdi ve 1 milyon TL'yi aşkın bir reklam paketi satın alarak müşterileriyle iletişimini sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre şirket, koronavirüs salgınında sunduğu dijital çözümlerle işletmelerin iş süreçlerini kesintisiz sürdürmelerini sağlayan Vodafone Business'la, normalleşme sürecinde de işletmelerin yanında olmaya devam ediyor.

Uzaktan çalışmaya geçilmesiyle kurumsal ses ve data kullanımında yaşanan artışı güçlü altyapısı ile karşılayan Vodafone Business, akıllı ekip takip sistemi, akıllı sipariş, termal kamera gibi yeni çözümleriyle işletmeleri dijitalleşme yolunda cesaretlendirmeyi ve büyümelerine destek olmayı hedefliyor.

Verilen bilgiye göre, koronavirüs yüzünden uzaktan çalışmaya geçilmesiyle kurumsal ses ve data kullanımında yüzde 20'yi bulan artışı karşılayan Vodafone, işletmelerin yeni döneme adaptasyonunu kolaylaştırmak için çözümler sunuyor.



Vodafone Business'ın yeni dijital çözümleri arasında işletmelerin sahadaki ekiplerini mobil uygulama üzerinden takibini ve görevlendirmesini sağlayacak akıllı ekip takibi, özellikle otel ve restoranlarda tek POS cihazı üzerinden sipariş alma, mutfağa iletme ve ödeme işlemlerini entegre hale getiren akıllı sipariş ile biyometrik imza gibi çözümler bulunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, koronavirüs salgını sürecinde işletmelerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını bildirdi.

Meltem Bakiler Şahin, bulut santral, Facebook ve Instagram reklam paketi, hedefli ve toplu SMS gibi çözümlerle, işletmelerin iş süreçlerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde bu çözümlerimize talep yüksek oldu. Hedefli SMS kullanan müşteri sayımız yüzde 15'in üzerinde arttı. KOBİ'ler pazarlama ihtiyaçlarını bu çözümle giderdi ve 1 milyon TL'yi aşkın bir reklam paketi satın alarak müşterileriyle iletişimini sürdürdü.

Mobil uygulamasını da hazırladığımız bulut santral çözümümüz büyük ilgi gördü. Büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’ler de kesintisiz ve güvenli iletişim için bulut santral çözümümüzü seçti. SSL müşteri sayımız yüzde 50 artış gösterdi."

Açıklamada verilen bilgiye göre, yeni dönemde ihtiyaçlar, "Sağlık ve Güvenlik", "Hızlı ticari yenilenme", "Hibrit çalışma modeli", "Verimlilik ve otomasyon" ve "Dijital uzmanlık" ana başlıklarında toplanıyor.