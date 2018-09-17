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Vodafone’a iki ödül birden

Vodafone, Türkiye araştırma sektörünün Oscar’ları olarak kabul edilen Baykuş Ödülleri’nde bu yıl “Usta Baykuş” ve “İnovatif Baykuş” kategorilerinde iki gümüş ödül aldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:33
Vodafone’a iki ödül birden

Vodafone, söz konusu ödüllere sektörün nabzını tutan başarılı pazar araştırma projeleri geliştirmesi vesilesiyle layık görüldü. Vodafone Türkiye Araştırma Ekibi, Baykuş Ödülleri 2018’de “Usta Baykuş” kategorisinde nöro test tekniği ile gerçekleştirilen “Ne Söylediğin Kadar Nasıl Söylediğin de Önemli” projesiyle, “İnovatif Baykuş” kategorisinde ise Türkiye’nin ilk yapay zeka ile anlık takip edilen sosyal medya dinleme araştırması olan “Kesin Bilgi, Yayalım: Makine Öğrendi!” projesiyle Gümüş Ödül aldı.

ARAŞTIRMALARA ÖNEM VERİYORUZ

Vodafone algısını sürekli yükseltme hedefiyle pazar ve tüketici araştırmalarına büyük önem verdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, mobil uygulama kullanıcı deneyiminden iletişim performansını artırmaya, marka algısını güçlendirme çalışmasından müşteri bakış açısı ile servis tasarımı geliştirmeye kadar farklı alanlarda araştırma projeleri yürütüyoruz. Bu araştırmalar sonucu elde ettiğimiz müşteri içgörüleri, pazarlama kararlarımıza yön verdiği gibi, her yeni ürün ve hizmetimizin de temelini oluşturuyor. İnovatif ve teknolojik araştırma yöntemlerini geleneksel araştırma çalışmaları ile birlikte kullanarak tüketicilerimizi iş yapış modelimizin kalbinde tutuyoruz. Bu kapsamda, pazar araştırmaları alanında Türkiye’nin tek ödül töreni olan Baykuş Ödülleri’nde bu yıl da ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone olarak, araştırmalarımızla Türkiye’nin dijital geleceğine ışık tutmaya devam edeceğiz.”

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 09:33
  1. Vodafone
  2. Baykuş Ödülleri 2018
  3. Usta Baykuş

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