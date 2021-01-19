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Teknoloji Vodafone Türk Telekom kullananlar bip kullanır mı
Teknoloji

Vodafone Türk Telekom kullananlar bip kullanır mı

Vodafone Türk Telekom kullananlar bip kullanabiliyor mu? Bip Vodafone Türk Telekom’da kullanılır mı? Vodafone bip nasıl kullanılır? Türk Telekom aboneleri Bip kullanılır mı? soruları Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza atmasıdan sonra merak edilmeye başlandı. Peki Vodafone Türk Telekom kullananlar bip kullanır mı? Hangi operatör Bip’i kullanır?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:14:00 - 2021-01-19 16:15:28
Vodafone Türk Telekom kullananlar bip kullanır mı

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatmasından sonra milyonlarca kullanıcı alternatif uygulama arayışına girdi. Yerli ve milli uygulama olan Bip’e de yoğun ilgi söz konusu. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza attı. Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek. BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Hangi operatör Bip’i kullanır?

BiP evrenseldir. BiP’i tüm operatör kullanıcıları ücretsiz indirip kullanabilir. Üstelik BiP Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone İletişim Pass kullanıcılarının internetinden harcamaz. İnternet paketiniz olmasa bile BiP’te kesintisiz iletişime devam edebilirsiniz.

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