Vodafone Sivas’a kodlama götürdü

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi’nin de destek verdiği eğitimlerle yaşları 7 ila 14 arasında değişen yaklaşık 250 Sivaslı çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, amaçlarının çok sayıda çocuğa ulaşmak olduğunu dile getirerek, “Bunun için eğitim tırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz” dedi.