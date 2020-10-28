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Spor Vodafone Park'ta loca biletleri satışı yarın başlayacak
Spor

Vodafone Park'ta loca biletleri satışı yarın başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:10:26 -
Vodafone Park'ta loca biletleri satışı yarın başlayacak


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü Yeni Malatyaspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak Beşiktaş, sınırlı sayıda bilet satışına yarın başlayacak.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre loca ve 1903 tribün biletleri saat 10.00'da satışa çıkacak ve bilet satışı 30 Ekim Cuma günü saat 10.00'a kadar devam edecek.

Loca ve 1903 tribün biletleri, öncelikli olarak 2019-2020 sezonunda VIP ve 1903 tribün kombine sahiplerine sunulacak ve bir kişi 3 adet bilet satın alabilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt Loca: 1.450 lira

Batı-Doğu Üst Loca: 1.200 lira

Güney Loca: 900 lira

1903 C: 750 lira

1903 B-D: 650 lira

1903 A-E: 550 lira

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