Vodafone müşteri hizmetleri vodafone ile ilgili sorulara yanıt vererek yardımcı olan bir sistemdir. Vodafone müşteri hizmetlerine 542 numarasından arayarak ulaşabilirsiniz.

Vodafone müşteri hizmetlerine danışmak istedğiniz konunun Vodafone yardım sayfasında olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki linkleri kontrol edebilirsiniz.

Vodafone bireysel yardım

Vodafone kurumsal yardım

Vodafone evde internet yardım

Vodafone İletişim Formu nedir?

Vodafone iletişim formu ile Vodafone’a iletmek istediğiniz konu ile ilgili destek merkezinin cep telefonunuzu arayarak iletişime geçmesi için bir form doldurmanız gerekir.

Vodafone İletişim Formu için tıklayın

Vodafone Şikayet Hattı

Vodafone Şikayet Hattı, Vodafone’dan almış olduğunuz hizmet ile ilgili bir şikayetiniz varsa bu şikayeti bildirmenizi sağlar.

Vodafone şikayet bildirme formu için tıklayın

Vodafone Müşteri Hizmetleri Numarası

Vodafone müşteri temsilcisi ile telefon görüşmesi yapmayı tercih ederseniz Vodafone çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Vodafone hattınız üzerinden arayabileceğiniz Vodafone müşteri hizmetleri numarası: 542’dir.

Diğer operatörler üzerinden arayabileceğiniz Vodafone müşteri hizmetleri numarası: 0542 542 00 00’dır.