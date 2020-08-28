Vodafone FreeZone'dan gençlere özel internet kampanyası

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone, yeni tarifeleriyle Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify ve YouTube Music gibi uygulamalar için ekstra GB’ın yanı sıra sınırsız WhatsApp, sınırsız Twitch ve sınırsız mobil oyunlar da sunacak.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, şirket, gençlik markası Vodafone FreeZone ile genç müşterilerine ayrıcalıklı teklifler sunmaya devam ediyor. Vodafone FreeZone’un yenilenen faturalı ve faturasız portföyünde daha fazla mobil internet ve daha fazla oyun faydası yer alacak. Gençler için GB üstüne GB veren tarifeler geliştiren Vodafone FreeZone, gençlerin en çok kullandığı sosyal medya uygulamaları Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify ve YouTube Music için ekstra GB verirken, görüntülü ve sesli konuşmalar dahil sınırsız WhatsApp, sınırsız Twitch ve sınırsız mobil oyunlar da sunacak. Gençler böylece, Vodafone FreeZone’un bol GB’lı yeni tarifeleriyle internetten müzik dinlemenin, video izlemenin, oyun oynamanın ve sosyal medyada paylaşım yapmanın keyfini doyasıya yaşayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone FreeZone çatısı altında, genç müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ayrıcalıklı ve uygun maliyetli teklifler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, hem faturalı hem de faturasız müşterilerimizi kapsayan yeni bir portföy tasarladık.

Genç müşterilerimize GB üstüne GB veren tarifelerle birlikte oyun deneyimini de sınırsız yaşayabilecekleri faydalar sunuyoruz. Ayrıca, seçkin markalarla işbirliği yaparak gençlerin en çok kullandıkları markalarda bütçelerine katkı sağlıyoruz. Vodafone FreeZone olarak, genç müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.





- 20 GB’a varan hediye internet



Açıklamaya göre, Vodafone FreeZone’un 28 TL’den başlayan yeni faturalı tarifelerinde 12 GB’a varan mobil internet sunulurken, aboneliğin başladığı ilk ay 20 GB’a varan hediye internet de verilecek. Tüm tarifelerde görüntülü ve sesli konuşmalar dahil sınırsız WhatsApp’ın yanı sıra sosyal medya uygulamaları için ekstra GB da bulunacak. Vodafone FreeZone, oyun tutkunu genç müşterileri için ise sınırsız Twitch, sınırsız PubG Mobile ve Zula Mobile oyunlar ile yıllık 60 TL değerinde Steam, Twitch Bit, Zula Altın ve PubG Mobile UC oyun içi para sunacak.





- Gençlere özel marka indirimleri



Gençler, Vodafone FreeZone’un genişletilmiş marka indirimi fırsatlarından da yararlanabilecek. Buna göre, Vodafone FreeZone’un kahvesever genç müşterileri için Kahve Dünyası’nda sunduğu bir alana bir bedava kampanyası devam edecek. Gençlere ayrıca, Yemeksepeti’nde indirimli Vodafone FreeZone menüleri, Udemy’de eğitimlerde kullanılmak üzere 40 TL ücretsiz bakiye ve Trendyol’da 20 TL indirim sunulacak.

