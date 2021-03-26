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Sağlık VLP aşısı nedir? VLP ne anlama gelir?
Sağlık

VLP aşısı nedir? VLP ne anlama gelir?

VLP aşısı ne durumda? Koronavirüs salgınında yerli aşılar büyük öneme sahip. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması sürüyor. Söz konusu aşılardan biri de VLP özellikli bir aşı. Peki, VLP aşısı nedir? VLP aşısı son durum | Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 10:05:00 -
VLP aşısı nedir? VLP ne anlama gelir?

Türkiye’de korononavirüs salgınına karşı aşılamalar CoronaVac aşısıyla sürüyor. Önümüzdeki günlerde Alman aşısı da uygulanmaya başlanacak. Bu süreçte aşı tedariki sebebiyle yerli aşılar son derece önemli. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı gelişmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak?

VLP aşısı nedir? VLP ne anlama gelir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben Nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3 aşamasına geçilecek. Bir diğer önemli gelişme şudur. Ülkemiz, bugün VLP, yani Virus Like Particle, virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var. Kısaca değinecek olursam, Faz 1 insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı, Faz 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka inaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim” dedi.

Ayrıca dünyada ilk olacak burun spreyi şeklindeki aşıyla ilgili de bilgi veren Fahrettin Koca, “Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir. Çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Kovid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa bu, dünyadaki ilk intranazal Kovid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek" diye konuştu.

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